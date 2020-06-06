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Россияне вылетели из Ташкента в Новосибирск

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит чартерным рейсом 79 россиян из Ташкента в Новосибирск, сообщает пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.

На борту чартерного рейса Uzbekistan Airways 79 граждан России и четверо граждан других стран. Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ.

Также исключение делается для полетов, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.

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Archangel3339

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Plaguer

Главное чтоб штаты сами в процессе не развалились )

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Время неумолимо. Оно забирает своё. Светлая память Михаилу Кокшенову...."Женя,Женечка и катюша", "Белые...

Drronum

Кому он сдался твой мост. Едь катайся до посинения.

corrector

да да, "девушка" врач отработала неделю в КовидНом госпитале, а заразилась когда "вышла покурить".....