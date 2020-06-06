Россияне вылетели из Ташкента в Новосибирск

Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит чартерным рейсом 79 россиян из Ташкента в Новосибирск, сообщает пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.

На борту чартерного рейса Uzbekistan Airways 79 граждан России и четверо граждан других стран. Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ.

Также исключение делается для полетов, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.