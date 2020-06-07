Фильм дня: «Гладиатор»

Исторический фильм Ридли Скотта завоевал пять «Оскаров», но съемки фильма были омрачены: в разгар работы на съемочной площадке от сердечного приступа умер актер Оливер Рид.

США/Великобритания/Мальта/Марокко, 2000 год, режиссер Ридли Скотт, 16+

В главных ролях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Конни Нильсен

Сюжет фильма повествует о военачальнике, генерале Максимусе, который оказался втянут в придворные интриги, а позднее приговорен к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором.



Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом.

Актер Оливер Рид исполнил в «Гладиаторе» роль хозяина и учителя гладиаторов Проксимо. Съемочный период картины длился с 18 января по 29 мая 1999 года. Рид умер во время съемок 2 мая на Мальте. Официальной причиной смерти стал сердечный приступ, Риду был 61 год, он страдал алкоголизмом.

После смерти актера создателям фильма пришлось использовать компьютерную графику для наполнения оставшихся сцен, на что было выделено порядка 3 миллионов долларов из бюджета. Фильм посвятили памяти Рида.

«Гладиатор» получил пять наград премии «Оскар» за лучший фильм, лучшую мужскую роль, лучший дизайн костюмов, лучший звук и лучшие визуальные эффекты. Рейтинг фильма IMDb: 8.50.