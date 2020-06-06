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Четыре маленьких ребенка и отец погибли в пожаре в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мужчина и четыре маленьких ребенка погибли в пожаре в Иркутской области в ночь на субботу, мать малышей успела выйти из горящего дома, сообщает СУ СК РФ по региону.

«В результате пожара погибли пять человек, четверо малолетних детей в возрасте от одного до шести лет, а также их отец. Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Известно, что семья состояла на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, возгорание началось с веранды жилого дома.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователями проводят осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства трагедии.

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Archangel3339

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corrector

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