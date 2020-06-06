Россия получит новый военный округ

Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей с 2021 года, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ <…> Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — говорится в указе.

Впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу. Северный флот фактически станет пятым военным округом. Минобороны рассчитывает, что это позволит более эффективно решать стратегические задачи на арктическом направлении.

Сейчас военно-административными единицами России являются четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.