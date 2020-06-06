Путину понравилась экономическая ситуация

России удается сохранять макроэкономическую ситуацию в стране на хорошем уровне, инфляция держится в рамках параметров, удалось избежать драматичного роста безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Макроэкономику нам удается сохранить в рабочем состоянии, на очень хорошем качественном уровне», — сказал Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Дмитриев указал, что у России действительно низкий госдолг и инфляция. По словам главы РФПИ, другие страны видят, что Москва настроена на партнерство, а также отмечают хорошее состояние российского рынка.

«Не только долг, и инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли раньше. Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», — подчеркнул Путин.