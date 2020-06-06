Медсестру скорой помощи избили в Кузбассе

Полицейские в Кузбассе проводят проверку по факту нападения на медсестру бригады скорой помощи в Новокузнецком районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

По предварительным данным, медсестру бригады скорой помощи, приехавшую на вызов к пациентке с инсультом в село Осиновое Плесо, избил сын пациентки. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

«На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новокузнецкому району. Он установил и опросил участников произошедшего, в том числе напавшего на медицинскую сестру мужчину», — говорится в сообщении.

Напавшим на медсестру оказался безработный 43-летний местный житель. По результатам проверки, а также по заключению экспертизы, которая установит тяжесть причиненного здоровью медика вреда, будет принято решение в соответствии с законодательством.