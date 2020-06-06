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Убийством школьницы заинтересовался Бастрыкин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовных дел об убийстве и изнасиловании школьницы, которая была найдена мертвой в заброшенном колодце в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 30 мая в деревне Нижняя Коя, 12-летняя девочка не вернулась домой, после чего встревоженные родители начали поиски. В понедельник девочка была найдена убитой в заброшенном пожарном колодце.

Следователи задержали подозреваемого, мужчина в ходе допроса дал признательные показания. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц местного центра социального обслуживания населения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить ему о ходе расследования этих уголовных дел, которые по его решению поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Глава ведомства также потребовал уделить самое пристальное внимание распространившимся в СМИ сведениям, согласно которым уполномоченные органы долгое время не реагировали на заявления сельчан о группе подростков, державшей в страхе местных жителей.

Председатель СК России поручил назначить проведение служебной проверки относительно своевременности реакции сотрудников регионального следственного управления на факты возможных преступлений против ребенка.

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