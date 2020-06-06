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Путин поправил главу Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который во время встречи в онлайн сообщил, что строительство нового здания Национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 миллионов рублей.

«По моим данным, 1 миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?», — поинтересовался у главы Бурятии Путин. В ответ Цыденов уточнил, что никакой ошибки в цифрах нет.

Политик сказал, что также предстоит реконструировать старое здание учреждения. «Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете», — подчеркнул глава Бурятии.

Здание Национальной библиотеки Бурятии будет хранить более 1 миллиона книг, включая памятники письменности Востока. Здесь установлены современные сканеры, которые позволяют оцифровать фонды, создан краеведческий фонд книг на бурятском языке.

Новый шестиэтажный корпус библиотеки, а также подземное книгохранилище и переход к старому зданию возводились с 2016 года. Средства на эти цели были выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие культуры и туризма».

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