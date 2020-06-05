НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Российский препарат от коронавируса сделают бесплатным

Источник:
ТАСС
175 0
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Первый российский препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе», — сказал Дмитриев.

По его словам, первоначально планируется производить 700 тысяч курсов ежегодно. При этом в дальнейшем возможно увеличение производства до 2 миллионов курсов, так как на лекарство уже поступили запросы из десяти различных стран.

«Авифавир» — противовирусный препарат, первоначально разработанный против гриппа. Он обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов, при этом не работает против ДНК-содержащих вирусов.

Исследователи пока не пришли к окончательному выводу по поводу механизма действия препарата. Одни считают, что он селективно ингибирует вирусную РНК-зависимую РНК-полимеразу. Другие полагают, что лекарство индуцирует летальные мутации РНК-трансверсии.

Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
Коронавирус оказался смертельно опасен для лысых мужчин
Кондиционер назвали опасным из-за коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия допустила введение санкций против США
•
Песков объяснил гнев Путина по поводу ЧП в Норильске
•
Российский препарат от коронавируса сделают бесплатным
•
Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов
Подробности
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сломанный автомобиль задушил своего владельца
Сибирь 05.06.2020 18:12
Место разлива дизтоплива в Норильске локализовали
Сибирь 05.06.2020 16:13
Прохлада установится на выходных в Новосибирске
Сибирь 05.06.2020 16:00
Очаг COVID-19 зафиксировали на центральном рынке Томска
Сибирь 05.06.2020 15:51
Самое популярное
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
4051
Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири
3913
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3607
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
3545
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия допустила введение санкций против США
•
Песков объяснил гнев Путина по поводу ЧП в Норильске
•
Российский препарат от коронавируса сделают бесплатным
•
Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
71
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
66
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
55
Путин объявил дату голосования по Конституции
53