Российский препарат от коронавируса сделают бесплатным

Первый российский препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе», — сказал Дмитриев.

По его словам, первоначально планируется производить 700 тысяч курсов ежегодно. При этом в дальнейшем возможно увеличение производства до 2 миллионов курсов, так как на лекарство уже поступили запросы из десяти различных стран.

«Авифавир» — противовирусный препарат, первоначально разработанный против гриппа. Он обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов, при этом не работает против ДНК-содержащих вирусов.

Исследователи пока не пришли к окончательному выводу по поводу механизма действия препарата. Одни считают, что он селективно ингибирует вирусную РНК-зависимую РНК-полимеразу. Другие полагают, что лекарство индуцирует летальные мутации РНК-трансверсии.