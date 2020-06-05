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Актер Михаил Кокшенов умер в лечебном центре Подмосковья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Александр Масс (оператор-постановщик)Alexander Mass (cameraman of the film) / CC BY 3.0

Заслуженный артист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 года, он умер в одном из лечебных центров в Подмосковье, сообщила его вдова Наталья Лепехина.

«Скончался вчера поздно вечером, в больнице», — цитирует Лепехину РБК. Ранее о смерти артиста сообщила поэт Любовь Воропаева на своей странице в социальной сети. «Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала она.

Кокшенов известен по ролям в российских комедиях, среди которых «Русское чудо», «Третий не лишний». В популярном фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Кокшенов исполнил роль Кравчука, правой руки главы русской мафии в США. Также Кокшенов снимался для детского «Ералаша».


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