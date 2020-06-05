Агент рассказал о расизме в российском футболе

Некоторые российские футбольные клубы не хотели сотрудничать с футболистами только из-за того, что они были темнокожими, рассказал агент Дмитрий Селюк.
«В России я сталкивался с тем, что некоторые мне говорили: "Темнокожих к нам в клуб не надо"», — цитирует Селюка «Чемпионат».
Агент назвал это явление «закрытым расизмом». По его словам, он есть в клубах Футбольной национальной лиги, тогда как в Российской премьер-лиге таких проблем нет. А в ФНЛ «плевать хотели» на то, чтобы повышать класс игроков.
«Даже тренеры ходили и говорили: "Селюк предлагает игрока, зарплата 1-2 тысячи долларов в месяц". Им отвечали, что не надо, и брали тридцатилетнего россиянина, у которого зарплата 10-15 тысяч. Потому что половину зарплаты он отдаёт спортивному директору или тренеру. Поэтому парень с зарплатой в одну-две тысячи никому не интересен, у него нечего взять. Что касается футбола и результата — всем всё равно», — описал случаи Селюк.
Селюк известен тем, что выступает за отмену лимита на легионеров в чемпионатах России и Украины.
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