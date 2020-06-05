Германия допустила введение санкций против США

Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон продолжит санкционное давление на «Северный поток — 2», заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

«Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС», — цитирует официальный ответ немецкого политика РИА Новости.

Парламентария попросили прокомментировать законопроект против строящегося трубопровода. Документ внесли в сенат накануне, его авторы предложили ввести ограничения в отношении страховых компаний, обслуживающих суда, которые работают на строительстве Северного потока — 2».

Представитель Министерства экономики ФРГ уже заявил, что в Берлине внимательно следят за действиями США по этому вопросу и категорически отвергают идею экстерриториальных санкций.