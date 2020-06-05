НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Германия допустила введение санкций против США

Источник:
Sibnet.ru
388 6
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон продолжит санкционное давление на «Северный поток — 2», заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

«Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС», — цитирует официальный ответ немецкого политика РИА Новости.

Парламентария попросили прокомментировать законопроект против строящегося трубопровода. Документ внесли в сенат накануне, его авторы предложили ввести ограничения в отношении страховых компаний, обслуживающих суда, которые работают на строительстве Северного потока — 2».

Представитель Министерства экономики ФРГ уже заявил, что в Берлине внимательно следят за действиями США по этому вопросу и категорически отвергают идею экстерриториальных санкций.

Еще по теме
Пострелявший из лука Зеленский насмешил соцсети
«Убираться с Ближнего Востока» посоветовали России в Госдепе США
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
Лукашенко отправил правительство в отставку
смотреть все
Политика #Мир #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия допустила введение санкций против США
•
Песков объяснил гнев Путина по поводу ЧП в Норильске
•
Российский препарат от коронавируса сделают бесплатным
•
Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов
Подробности
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сломанный автомобиль задушил своего владельца
Сибирь 05.06.2020 18:12
Место разлива дизтоплива в Норильске локализовали
Сибирь 05.06.2020 16:13
Прохлада установится на выходных в Новосибирске
Сибирь 05.06.2020 16:00
Очаг COVID-19 зафиксировали на центральном рынке Томска
Сибирь 05.06.2020 15:51
Самое популярное
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
4051
Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири
3913
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3607
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
3545
Обсуждение (6)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия допустила введение санкций против США
•
Песков объяснил гнев Путина по поводу ЧП в Норильске
•
Российский препарат от коронавируса сделают бесплатным
•
Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
71
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
66
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
55
Путин объявил дату голосования по Конституции
53