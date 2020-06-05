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Перечислены признаки «надежной» автозаправки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Риск приобрести некачественное топливо минимален на крупной сетевой АЗС, считает автомобильный эксперт Сергей Зиновьев.

«Крупным сетям известных брендов наибольшее доверие — они пекутся о репутации», — отметил Зиновьев в материале журнала «За рулем».

Еще одним признаком «надежной» АЗС являются цены на топливо, которые не отличаются от привычных в меньшую сторону на два–три рубля.

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У хорошей заправки есть паспорта (не ксерокопии) на топливо с актуальными датами, территория чистая, оборудование современное, а персонал отзывчивый.

Также о хорошем качестве топлива косвенно свидетельствует тот факт, что на АЗС заправляются дальнобойщики.

«Одна из мер предосторожности: заправляться, не дожидаясь мигания ­лампочки. И всегда лучше держать в баке 10–15 литров уже проверенного мотором топлива», — посоветовал эксперт.

Также Зиновьев рекомендовал сохранять чек, потому что АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито что-то не то.

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