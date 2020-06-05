Сломанный автомобиль в Бурятии задушил владельца

Девушка в Бурятии обнаружила мертвого отчима возле автомобиля, который он пытался отремонтировать. Приехавшие врачи констатировали смерть от удушья, сообщило региональное СУ СК России.

По предварительным данным, в четверг днем мужчина во дворе своего дома принялся ремонтировать автомобиль из-за стука, доносившегося от правого заднего колеса при движении. Он поднял заднюю часть машины при помощи домкрата, снял колесо, после чего завел двигатель и включил скорость.

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Затем он вернулся к разобранной части машины и наклонился к крылу, чтобы определить причину стука. В этот момент за ступицу зацепился край его куртки. Вращающийся механизм намотал одежду, и мужчина оказался с силой прижат к агрегатам машины, отчего скончался.

Его тело позже обнаружила падчерица. Она заглушила двигатель и сама пыталась вызволить пострадавшего, но не смогла. По ее вызову приехали работники скорой медицинской помощи. Они высвободили мужчину, но констатировали его смерть.