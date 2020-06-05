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Стреляющую на 7 километров винтовку разработают в России

Источник:
РИА Новости
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Компания Lobaev Arms разработает уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров, сообщил глава фирмы Владислав Лобаев.

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка «Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы — три километра. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 "Севастополь" и DXL-3 "Возмездие". Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было», — рассказал Лобаев в интервью РИА Новости.

По его словам, винтовка получит новый патрон, в котором заложено несколько технологических новшеств, позволяющих вести огонь на таком расстоянии.

«Патрон для этой винтовки является абсолютно новым, прорывным изделием, которое будет отличаться большим размером и начальной скоростью, чем у пуль, которые мы использовали раньше. В силу этого не хотелось бы пока раскрывать все подробности по калибру и другим деталям», — добавил руководитель Lobaev Arms.



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