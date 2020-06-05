Видеосервис Wink покажет легендарный концерт группы Metallica «Orion Festival: Tour Through the Never», снятый в 2012 году на фестивале в Атлантик-Сити.

Это видео погрузит зрителей в энергетику настоящей концертной атмосферы, созданной знаменитой рок-группой. Metallica сыграет свои классические хиты — «One», «Master of Puppets», «Sad But True», «Seek & Destroy» и многие другие.

Начнется концерт «Orion Festival: Tour Through the Never» в пятницу, 5 июня в 20.00 по московскому времени.

Видеосервис Wink собрал все живые концерты в единую подборку. Из отечественных исполнителей представлены группы «Звери», «Алиса», «Ария», Полина Гагарина и Тимати. Из зарубежных звезд: групп Rammstein, Imagine Dragons, Metallica, Nightwish, Бона Джови, Слэш, Мадонна и другие.

Есть в подборке и концерты классической музыки, в частности, — «Классика на Дворцовой» в трех частях.

Все записи можно посмотреть в качестве HD.