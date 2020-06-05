Прохлада установится на выходных в Новосибирске

Прохладная погода с дождями задержится в Новосибирской области в ближайшие два дня. Однако уже в воскресенье температура воздуха начнет повышаться, а понедельник обещает быть теплым, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«В ближайшие два дня погода будет преимущественно прохладная. Температура от +3… +8, до +11… +16 градусов ночью. И днем от +12… +18, до +20...+25 градусов. Более существенное потепление ожидается с понедельника», — сообщил Ягудин.

Новосибирская, Томская и Кемеровская области сейчас находятся под влиянием очага холода. В этих регионах в первой декаде июня и, вероятно, в течение месяца установится температура ниже климатической нормы.

Сильнее всего это ощутят жители западной половины Новосибирской области и Алтайского края. На остальной территории Сибири температурный фон будет близким климатической норме, сообщили ранее в Гидрометцентре.