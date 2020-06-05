НАВЕРХ

Очаг COVID-19 зафиксировали на центральном рынке Томска

Источник:
Sibnet.ru
106 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Очаг коронавируса обнаружили на центральном рынке Томска, там выявлено шесть заболевших человек, все они госпитализированы, сообщается на сайте Администрации Томской области.

«Госпитализированы шесть человек из числа работников, одна женщина в тяжелом состоянии. Очаг взят под контроль, сегодня в полдень там проведена целая операция, установлены и протестированы все без исключения работники», — приводятся на сайте слова губернатора региона Сергея Жвачкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТомский губернатор разгневался на заболевших COVID-19 врачей

Сейчас рынок закрыт, там проведут дезинфекция. Возможность заражения посетителей рынка эпидемиологи оценивают как минимальную, но эпидемиологическое расследование будет проведено до конца.

По данным на 5 июня, в Томской области зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зафиксированы 832 случая заболевания COVID-19, 432 человек на лечении, 386 человек выздоровели, 14 пациентов умерли.


Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
Почти половина умерших от COVID-19 в Забайкалье страдали онкологией
Томский губернатор разгневался на заболевших COVID-19 врачей
смотреть все
Томск #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
«Убираться с Ближнего Востока» посоветовали России в Госдепе США
•
Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов
•
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса ждать не стоит
•
Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии в Норильске
Подробности
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Место разлива дизтоплива в Норильске локализовали
Сибирь 05.06.2020 16:13
Прохлада установится на выходных в Новосибирске
Сибирь 05.06.2020 16:00
Очаг COVID-19 зафиксировали на центральном рынке Томска
Сибирь 05.06.2020 15:51
Почти половина умерших от COVID-19 в Забайкалье страдали онкологией
Сибирь 05.06.2020 15:39
Самое популярное
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
3974
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3532
Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири
3525
Жара накроет Сибирь в июне
3094
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
«Убираться с Ближнего Востока» посоветовали России в Госдепе США
•
Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов
•
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса ждать не стоит
•
Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии в Норильске
Подробности
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
69
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
64
Путин объявил дату голосования по Конституции
53
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
52