Очаг COVID-19 зафиксировали на центральном рынке Томска

Очаг коронавируса обнаружили на центральном рынке Томска, там выявлено шесть заболевших человек, все они госпитализированы, сообщается на сайте Администрации Томской области.
«Госпитализированы шесть человек из числа работников, одна женщина в тяжелом состоянии. Очаг взят под контроль, сегодня в полдень там проведена целая операция, установлены и протестированы все без исключения работники», — приводятся на сайте слова губернатора региона Сергея Жвачкина.
Сейчас рынок закрыт, там проведут дезинфекция. Возможность заражения посетителей рынка эпидемиологи оценивают как минимальную, но эпидемиологическое расследование будет проведено до конца.
По данным на 5 июня, в Томской области зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зафиксированы 832 случая заболевания COVID-19, 432 человек на лечении, 386 человек выздоровели, 14 пациентов умерли.