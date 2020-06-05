Почти половина умерших от COVID-19 в Забайкалье страдали онкологией

Доля пациентов с онкологией в Забайкалье, заразившихся коронавирусом и умерших, достигает почти 50% — 12 из 26 пациентов, сообщил представитель пресс-службы краевого Министерства здравоохранения.

В мае медики диагностировали коронавирус у 66 пациентов краевого онкодиспансера в Чите, через полторы недели число зараженных в учреждении выросло до 117. Из-за этого в диспансере ввели карантин и перенаправили пациентов в другие медицинские организации.

«Всего в моностационарах скончались 26 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжелыми сопутствующими патологиями. Из них 12 имели онкологические заболевания и входили в группу риска. Лечение по основному заболеванию они получали в срок», — цитирует ТАСС представителя Минздрава.

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По прогнозам краевого Минздрава, онкодиспансер сможет снова принимать пациентов через неделю. В четверг президент РФ Владимир Путин отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных с этой инфекцией.

В Чите также работает бригада московских врачей. По данным на пятницу, в Забайкалье зарегистрировано 1 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 750 пациентов выписаны.