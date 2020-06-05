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Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роскачество признало самыми безопасными продуктами водку и растительное масло, а самыми опасными — свиной шашлык, коньяк, глазированные ванильные сырки.

Эксперты обобщили данные десятков исследований качества продуктов питания и напитков. В каждой категории они подсчитали количество небезопасных товаров и товаров с высоким качеством с рейтингом 4,5 и выше. В каждой продуктовой категории был рассчитан процент безопасных продуктов от общества числа исследованных торговых марок, говорится на сайте Роскачества.

В итоге не прошли тесты Роскачества 16 марок коньяка. Главный изъян этого напитка в том, что его могут приготовить из невиноградного спирта. Среди напитков самыми безопасными признаны, кроме упомянутой водки, — томатный сок и светлое пиво. Наибольший риск в этой категории, по данным специалистов, представляют микроорганизмы, плохо очищенная вода и компоненты ароматизаторов.

Самыми безопасными молочными продуктами названы клубничный йогурт и сметана. Самыми небезопасными признали творог и масло сливочное 82,5% жирности. В таких продуктах категории эксперты чаще всего встречали антибиотики, кишечную палочку и растительные жиры.

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Среди круп гречку наиболее безопасной признана гречках. В некачественных крупах, по данным Роскачества, можно найти живых и мертвых жуков, металломагнитные примеси и пестициды.

Икра лососевых была признана самым небезопасным продуктом в категории «Рыба и морепродукты». Пять раз в рыбных продуктах были найдены кишечная палочка, четыре раза — вредные бактерии и стафилококк.

Самыми небезопасными мясными продуктами, кроме свиного шашлыка, можно считать пельмени и фарш «Домашний». Самым безопасным — куры бройлеры. В продуктах этой категории эксперты находили антибиотики, кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов.


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