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Дожди и грозы спрогнозировали для Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Дожди, грозы и порывистый ветер придут на выходных в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию. Температура понизится к воскресенью, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкалью и Бурятии в субботу местами дожди, грозы. Ветер северо-западный с порывами до 13, а при грозах до 21 метра в секунду. Температура ночью +8… +13, местами до +3 градусов. Днем +25… +30, местами +15… +20 градусов.

В воскресенье местами дожди и грозы, ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +7… +12, местами от 0 до +5 градусов, днем + 18… + 23 градуса, местами до +16.

По Иркутской области в субботу дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град. Ветер переменный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +5… +10, местами до 0 градусов. Днем +17… +22, местами до +12 градусов.

В воскресенье в Приангарье также ожидаются дожди и грозы. Ветер переменный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +6… +11, при прояснении до +1 градуса. Днем +14… +19, местами +5… +10, в Катангском и северо-восточных районах местами до +24 градусов.





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