Мужчина отправил селфи за минуту до гибели в авиакатастрофе

Американец Дэниел Шедд послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за пять минут до смерти в авиакатастрофе

В минувшее воскресенье 39-летний Шедд вместе с друзьями собирались отправиться в полет на четырехместном одномоторном самолете. Перед взлетом он отправил матери фотографию, а через пять минут после этого его самолет разбился вблизи города Карлинвилл, штат Иллинойс, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

По оценке New York Post сообщил, что более 40% участников опроса о селфи подвергали свою жизнь опасности ради удачных кадров.

Phi Gamma Delta extends its deepest sympathies to the families & friends of Kettering Brothers Joshua Sweers (2007), Daniel Shedd (2006), Daniel Schlosser (2004) & John Camilleri (2004) who were tragically killed in a small plane crash this past weekend.https://t.co/Qo4aRR80SO — Phi Gamma Delta HQ (@PhiGamHQ) June 1, 2020

Выяснилось, что более половины респондентов готовы встать на край скалы для идеального снимка, 41% — уже рисковали во время селфи. Четыре процента признались, что подвергали опасности других.

При этом каждый десятый респондент (11%) получал травмы при попытке сделать фото: падали с холмов, велосипедов, их сбивала волна.