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Мужчина отправил селфи за минуту до гибели в авиакатастрофе

Источник:
РИА Новости
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Фото: Dinil Samarasinha / CC BY-SA 4.0

Американец Дэниел Шедд послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за пять минут до смерти в авиакатастрофе

В минувшее воскресенье 39-летний Шедд вместе с друзьями собирались отправиться в полет на четырехместном одномоторном самолете. Перед взлетом он отправил матери фотографию, а через пять минут после этого его самолет разбился вблизи города Карлинвилл, штат Иллинойс, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

По оценке New York Post сообщил, что более 40% участников опроса о селфи подвергали свою жизнь опасности ради удачных кадров.

Выяснилось, что более половины респондентов готовы встать на край скалы для идеального снимка, 41% — уже рисковали во время селфи. Четыре процента признались, что подвергали опасности других.

При этом каждый десятый респондент (11%) получал травмы при попытке сделать фото: падали с холмов, велосипедов, их сбивала волна.



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