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Томский губернатор разгневался на заболевших COVID-19 врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Официальный интернет-портал Администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин посчитал не разумным выплачивать денежные компенсации врачам, заразившимся коронавирусом при нарушении техники безопасности, об этом он сказал в четверг на собрании облдумы.

«Многое нужно проводить через совесть. Я приведу пример без фамилий. Вот девушка пошла покурить и заразилась коронавирусом. Врач. И чай попить еще пошла. В этом же скафандре. Я говорю по фактам. Вот, с одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но она же нарушила мыслимые и немыслимые правила врача! И она заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?» — цитируетVTomske.ru губернатора.

Недовольство руководителя региона вызвало то, что в некоторых больницах Томской области очагами заболевания послужили как раз медицинские работники. Нет очагов заболевания там, где врачи соблюдают технику безопасности.

По данным на 5 июня, с начала пандемии в Томской области зарегистрированы 832 случая заражения коронавирусом, 386 человек выздоровели, 14 пациентов умерли.

«В целом это самые тяжелые мои месяцы за восемь лет работы губернатором. Я, наверное, напишу потом целую книгу, но, наверное, лет через сто, потому что я же правду буду рассказывать, а ее нельзя сегодня говорить», — сказал Жвачкин.

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