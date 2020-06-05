Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии в Норильске

Состояние главы и бенефициара компании «Норникель» Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на 1,5 миллиарда долларов из-за падения акций компании после аварии в Норильске, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

«С такими потерями Владимир Потанин вошел в тройку наиболее обедневших за день миллиардеров. Больше него потерял с начала дня только китайский бизнесмен Цинь Иньлинь (минус 7,5 миллиардов долларов), на третьем месте — Марк Цукерберг (минус 926 миллионов долларов)», — приводит ТАСС информацию Forbes Real Time.

При этом глава "Норникеля" остается богатейшим российским бизнесменом в списке Forbes.

В четверг, 5 июня, по данным на 17.45 мск, акции «Норникеля» на Московской бирже дешевели на 8,18%, до 20 038 рублей за акцию. При этом в минимальных значениях в ходе торгов их стоимость достигала 19 738 рублей (-9,56%). По данным на 18.05 мск, акции «Норникеля» потеряли 8%, снизились до 20 100 рублей.