НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии в Норильске

Источник:
ТАСС
278 4
Фото: © Пресс-служба президента России

Состояние главы и бенефициара компании «Норникель» Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на 1,5 миллиарда долларов из-за падения акций компании после аварии в Норильске, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСредний класс в России: вымрет за ненадобностью?

«С такими потерями Владимир Потанин вошел в тройку наиболее обедневших за день миллиардеров. Больше него потерял с начала дня только китайский бизнесмен Цинь Иньлинь (минус 7,5 миллиардов долларов), на третьем месте — Марк Цукерберг (минус 926 миллионов долларов)», — приводит ТАСС информацию Forbes Real Time.

При этом глава "Норникеля" остается богатейшим российским бизнесменом в списке Forbes.

В четверг, 5 июня, по данным на 17.45 мск, акции «Норникеля» на Московской бирже дешевели на 8,18%, до 20 038 рублей за акцию. При этом в минимальных значениях в ходе торгов их стоимость достигала 19 738 рублей (-9,56%). По данным на 18.05 мск, акции «Норникеля» потеряли 8%, снизились до 20 100 рублей.



Тема: Разлив топлива в Норильске
Место разлива дизтоплива в Норильске локализовали
Единоросс потребовал отстранения Потанина от управления «Норникелем»
Разлив топлива в Норильске показали из космоса
СК ходатайствовало об аресте начальника ТЭЦ-3 Норильска. ВИДЕО
смотреть все
Экономика #Деньги #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
«Убираться с Ближнего Востока» посоветовали России в Госдепе США
•
Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов
•
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса ждать не стоит
•
Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии в Норильске
Подробности
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Место разлива дизтоплива в Норильске локализовали
Сибирь 05.06.2020 16:13
Прохлада установится на выходных в Новосибирске
Сибирь 05.06.2020 16:00
Очаг COVID-19 зафиксировали на центральном рынке Томска
Сибирь 05.06.2020 15:51
Почти половина умерших от COVID-19 в Забайкалье страдали онкологией
Сибирь 05.06.2020 15:39
Самое популярное
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
3974
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3532
Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири
3525
Жара накроет Сибирь в июне
3094
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
«Убираться с Ближнего Востока» посоветовали России в Госдепе США
•
Роскачество назвало водку одним из самых безопасных продуктов
•
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса ждать не стоит
•
Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии в Норильске
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Цирк да и только... Заранее известен результат, написана поздравительная речь, определена дата, верноподанные...

great_america

Примечательно что никакой дискуссии в стране по содержимому конституции не ведется.Это о многом говорит.

k051173

ЦитатаРоссийский лидер выступит сразу после того, как будут подведены итоги голосования поблагодарит...

Uynachalnica

Ты не понял, что я написал? У нас и наше законодательство не работает, не говоря уже о международном!

Alexander222

ВЦИОМ уже посчитал "Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать"....Опрос...