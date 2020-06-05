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Назначен главный тренер сборной России по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Валерий Брагин, возглавлявший молодежную сборную, стал главным тренером национальной сборной России по хоккею, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Брагину 64 года, начинал спортивную карьеру как хоккеист, в чемпионате СССР сыграл 547 матчей, забил 146 голов. Молодежную сборную возглавлял с перерывом с 2010 года, его результаты — золото (2011), четыре серебра (2012, 2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019) на чемпионатах мира.

Брагин сменил Алексея Кудашова, пришедшего в сборную в июле прошлого года. В девяти матчах Евротура под его руководством сборная России одержала одну победу в основное время и только один раз пропустила менее трех шайб.

В тренерский штаб Брагина в сборной России вошли Алексей Жамнов, Александр Бойков, Андрей Козырев и Рашит Давыдов (тренер вратарей).

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