Иркутского бизнесмена похитили и пытали из-за медицинских масок

Мужчина в Иркутске похитил знакомого бизнесмена и под пытками заставил его отправить партию медицинских масок своим сообщникам, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, обвиняемый, зная, что его знакомый отправил большую партию медицинских защитных масок в Ивановскую область, похитил его и привез в свою квартиру. Он привязал бизнесмена к батарее, начал бить и угрожал ножом до тех пор, пока несчастный предприниматель не выполнил условия похитителя.

Требования заключались в изменении адреса поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 млн рублей. Затем, когда товар прибыл в указанное место, сообщники обвиняемого похитили груз и перевезли в Москву для продажи.

Предпринимателю удалось освободиться, он сразу же заявил о преступлении в правоохранительные органы. По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Информацию о сообщниках передали полицейским в Москве.

В ходе обысков на оптовой базе в Москве сотрудниками полиции и СК была обнаружена и изъята часть похищенных масок. Больше половины товара злоумышленники уже успели реализовать. Оставшиеся маски привезли в Иркутск.

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Похититель арестован. Областное СК предъявило ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в», «г» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия), пунктами «б» части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере).

Следователи разыскивают сообщников преступления и проверяют подозреваемого в причастности обвиняемого к совершению преступлений на территории других регионов РФ. Расследование уголовного дела продолжается.