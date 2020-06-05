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Обиженная женщина сдала лучшую подругу приставам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Судебные приставы Новосибирской области узнали о дополнительном доходе должницы от ее «лучшей» подруги. Женщина выдала приятельницу из-за обиды, сообщила пресс-служба УФССП по региону.

В конце мая в отделение судебных приставов по Маслянинскому району позвонила 53-летняя гражданка, являющаяся должником по исполнительному производству о взыскании кредитных платежей.

Она сообщила, что ее подруга и коллега по работе, так же являющаяся должницей по кредиту, на днях оформила пенсию. Звонившей стало обидно, что с ее пенсии происходят удержания, а о дополнительных доходах подруги приставы еще не знают.

Дама захотела ускорить процесс взыскания с доходов своей подруги. После проверки и подтверждения полученной информации, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на пенсию должницы.

«Как в дальнейшем сложатся отношения двух подруг, неизвестно. Но то, что задолженность будет уменьшаться быстрее это факт», резюмировали в УФССП.

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great_america

Примечательно что никакой дискуссии в стране по содержимому конституции не ведется.Это о многом говорит.

Иркут 69

Цирк да и только... Заранее известен результат, написана поздравительная речь, определена дата, верноподанные...

k051173

ЦитатаРоссийский лидер выступит сразу после того, как будут подведены итоги голосования поблагодарит...

scorpion_ss_

Поезжай в Фергюсон, им нужна твоя помощь.

corrector

ты сейчас Америку назвал не демократической страной ?!! ШОК !