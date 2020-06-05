Обиженная женщина сдала лучшую подругу приставам

Судебные приставы Новосибирской области узнали о дополнительном доходе должницы от ее «лучшей» подруги. Женщина выдала приятельницу из-за обиды, сообщила пресс-служба УФССП по региону.

В конце мая в отделение судебных приставов по Маслянинскому району позвонила 53-летняя гражданка, являющаяся должником по исполнительному производству о взыскании кредитных платежей.

Она сообщила, что ее подруга и коллега по работе, так же являющаяся должницей по кредиту, на днях оформила пенсию. Звонившей стало обидно, что с ее пенсии происходят удержания, а о дополнительных доходах подруги приставы еще не знают.

Дама захотела ускорить процесс взыскания с доходов своей подруги. После проверки и подтверждения полученной информации, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на пенсию должницы.