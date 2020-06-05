Военные перебросят госпиталь в Забайкалье по поручению Путина

Восточный военный округ по поручению президента РФ Владимира Путина начал переброску полевого госпиталя на 100 коек из Бурятии в Забайкальский край для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в Минобороны в четверг.

«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

В Минобороны уточнили, что госпиталь построят по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указаниям министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденной инфекцией.

Военнослужащие совершат марш в Читу. Им предстоит преодолеть более 700 километров по пути из населенного пункта Кяхта. В состав полевого медицинского подразделения вошли 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники.