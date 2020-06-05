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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Военные перебросят госпиталь в Забайкалье по поручению Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Восточный военный округ по поручению президента РФ Владимира Путина начал переброску полевого госпиталя на 100 коек из Бурятии в Забайкальский край для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в Минобороны в четверг.

«Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек», цитирует ТАСС представителя ведомства.

В Минобороны уточнили, что госпиталь построят по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указаниям министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденной инфекцией.

Военнослужащие совершат марш в Читу. Им предстоит преодолеть более 700 километров по пути из населенного пункта Кяхта. В состав полевого медицинского подразделения вошли 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники.

Тема: Распространение коронавируса
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great_america

Примечательно что никакой дискуссии в стране по содержимому конституции не ведется.Это о многом говорит.

Иркут 69

Цирк да и только... Заранее известен результат, написана поздравительная речь, определена дата, верноподанные...

k051173

ЦитатаРоссийский лидер выступит сразу после того, как будут подведены итоги голосования поблагодарит...

scorpion_ss_

Поезжай в Фергюсон, им нужна твоя помощь.

corrector

ты сейчас Америку назвал не демократической страной ?!! ШОК !