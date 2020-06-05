Путин потребовал завершить газификацию страны

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями при участии «Газпрома» и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 году и 2030 году.

Путин также поручил найти источники для подключения россиян к газораспределительным сетям без привлечения их средств, приводит ТАСС содержание документа.

В соответствии с поручением должны быть внесены изменения в порядок формирования топливно-энергетических балансов. Для этого нужно предусмотреть прогноз потребности населения в газе (сетевом,природном и сжиженном углеводородном), а также в альтернативных источниках энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Поручено также внести изменения в законодательство, направленные на упрощение процедур реконструкции, проектирования, строительства и капремонта газопроводов и газораспределительных сетей. Доклад на эту тему должен быть подготовлен до 1 октября 2020 года, далее - раз в квартал.

До 1 октября 2020 года правительство должно представить на рассмотрение Комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности проект плана мероприятий по исполнению поручений. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.