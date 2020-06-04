Черные дыры признали голограммами

Черные дыры могут быть похожи на голограммы, в которых вся информация может быть закодирована на двухмерной поверхности, выяснила международная группа ученых.

Согласно теории относительности Эйнштейна, размер черной дыры влияет на объем информации, которую она способна нести. Информация — это число квантовых микросостояний, данное свойство вытекает из квантовой механики.

Однако модель черной дыры описывает этот объект, как трехмерный, сферический и гладкий. Оба описания из квантовой механики и термодинамики конфликтуют между собой, отмечают исследователи.

Чтобы устранить противоречие, ученые применили так называемый голографический принцип Хоофта. Он гласит, что вся информация, содержащаяся в некоторой области трехмерного пространства, может быть закодирована на двухмерной границе, окружающей это пространство.

Исследователи описали свойства черной дыры как двухмерную систему, в результате противоречие исчезло. По мнению специалистов, энтропия черной дыры действительно может быть выражена числом микросостояний в пространстве с меньшим числом измерений.