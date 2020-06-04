Завотдела онкодиспансера Барнауле заболел коронавирусом и умер

Умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. У него был обнаружен коронавирус, сообщил оперштаб региона.

Медик стал 24-м умершим человеком в регионе с этим диагнозом. Уточняется, что на протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале городской больницы №5, однако болезнь протекала тяжело, и спасти его не смогли.

Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 лет он отдал медицине. Уточняется, что точная причина смерти будет установлена только после паталогоанатомических исследований.

В Алтайском крае, по данным штаба, из 24 умерших с этим диагнозом именно от вируса скончались 13. У остальных причиной смерти стали другие заболевания.