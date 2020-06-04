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«ВКонтакте» запустит аналог TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«ВКонтакте» объявила о запуске сервиса «Клипы», который будет представлять собой бесконечную ленту с короткими вертикальными видео. Сервис заработает в мобильном приложении соцсети в ближайшее время.

«Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами», — говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

На первом этапе видео будут создавать приглашенные актеры, однако в дальнейшем такую возможность получат любые пользователи. По своему содержанию сервис уже сравнивают с мобильным приложением TikTok, где пользователи публикуют короткие вертикальные видео.

Также TikTok позволяет использовать жесты. Например, один из фильтров позволяет делать фотографию, когда пользователь показывает определенный жест на камеру мобильного устройства.

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scorpion_ss_

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corrector

Оооо, америковский свободный рынок и честная конкуренция во всей красе, товарищи , это прекрасно...

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jeryakob

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Иркут 69

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