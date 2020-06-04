«ВКонтакте» запустит аналог TikTok

«ВКонтакте» объявила о запуске сервиса «Клипы», который будет представлять собой бесконечную ленту с короткими вертикальными видео. Сервис заработает в мобильном приложении соцсети в ближайшее время.

«Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами», — говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Запускаем «Клипы» — бесконечную ленту с короткими видео на самые разные темы. Обновите мобильное приложение: в ближайшие дни клипы появятся в четвёртой вкладке! Подробности в блоге: https://t.co/F2d2MIS3ez https://t.co/nuolh8ztr2 — VK (@vkontakte) June 4, 2020

На первом этапе видео будут создавать приглашенные актеры, однако в дальнейшем такую возможность получат любые пользователи. По своему содержанию сервис уже сравнивают с мобильным приложением TikTok, где пользователи публикуют короткие вертикальные видео.

Также TikTok позволяет использовать жесты. Например, один из фильтров позволяет делать фотографию, когда пользователь показывает определенный жест на камеру мобильного устройства.