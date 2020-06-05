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Троицкая суббота: за кого молиться в главный поминальный день

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Троицкая родительская суббота, которая в 2020 году выпала на 6 июня, — особый день поминовения усопших. Как это делать правильно, нужно ли ходить на кладбище и о ком церковь запрещает молиться?

Троицкая родительская суббота связана с праздником Троицы — днем, когда Святой дух сошел на апостолов. В христианской истории это событие символизирует обретение апостолами их предназначения — быть миссионерами и создателями новой церкви. Также сошествие Святого духа завершило спасение человека.

Троица, или Пятидесятница всегда приходится на 50-й день после Пасхи. В 2020 году день выпал на 7 июня. Накануне 6 июня — родительская суббота.

Как поминают в Троицкую субботу

Троицкая суббота, как и многие христианские праздники, по дате совпадает с поминальным днем у славян. Они посещали кладбища, украшали зеленью могилы родственников, устраивали ритуальные трапезы и общались с душами покойных.

Православные же в Троицкую субботу молятся о всех когда-либо живших людях — от Адама и до наших дней. Поэтому устав называет эту родительскую субботу «вселенской».

На Троицкую субботу верующие пишут записки с именами усопших, которые священник затем поминает в алтаре на литургии и на панихиде уже после службы. Также в церкви следует поставить свечи на специальный квадратный подсвечник — канун.

Протоиерей Павел Ильинский в видео на своем YouTube-канале отметил, что ехать на кладбище в обязательном порядке не стоит. Но те, кто едут, ни в коем случае не должны привозить на могилы деньги, еду и выпивку. «Подумать, помолиться об усопших можно», — сказал священник..

Родительских суббот в году восемь. Мясопустная, или Вселенская — за неделю до Великого поста, Дмитровская — последняя перед 8 ноября, днем памяти великомученика Димитрия Солунского, Радоница — девятый день после Пасхи, поминовение убиенных воинов на 9 мая, а также субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста.

О ком нельзя молиться

В народе укрепилось представление, что в Троицкую субботу можно молиться о самоубийцах. Протоиерей Максима Первозванского объяснил, что такое мнение связано с неправильным толкованием слов Василия Великого, который говорил, что в этот день должно молиться о тех, кто больше всего нуждается — то есть о более грешных людях.

«В Церкви существует достаточно устойчивое представление, подтвержденное, в частности, последними документами, что наложивших на себя руки родственников можно поминать лишь только в том случае, если при жизни у них было психическое заболевание и лишили они себя жизни будучи в неадекватном состоянии. И это должно быть подтверждено судмедэкспертами», — сказал он.

«В старину тех людей, которые умерли нечаянной смертью, например, утонули, или какая-то трагическая внезапная смерть, наши предки полагали такую смерть наказанием божьим и видели в этом проявление гнева к человеку, который не причастился, умер без покаяния, поэтому за такого человека не должно молиться. Но на день Святой Троицы читаются молитвы, в которых поминают тех, кто умер нечаянной смертью», — добавил священник Павел Ильинский.

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