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Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин намерен выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.

Российский лидер выступит сразу после того, как будут подведены итоги голосования, которое назначено на 1 июля, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что Путин поблагодарит граждан за участие в плебисците.

Также глава государства намерен оценить поддержку предложенных поправок при условии, что такая поддержка граждан по итогам голосования будет получена. Если итог будет положительный, то президент даст публичные поручения органам власти.

Формат обращения пока держится в секрете. Предположительно, Путин обратится к россиянам в рамках телеобращения. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопросы журналистов отметил, что окончательное решение будет зависеть от президента.

Путин объявил 1 июля днем всенародного голосования по поправкам в Конституцию, этот день объявлен выходным. Среди ключевых возможных изменений — приоритет российского законодательства над международным, а также обнуление прежних сроков Путина, что даст ему право вновь баллотироваться на пост главы государства.

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