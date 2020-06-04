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СК ходатайствовало об аресте начальника ТЭЦ-3 Норильска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники главного следственного управления СК России ходатайствовали пред судо об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина, сообщила пресс-служба ведомства.

В пятницу 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади. Они попали в грунт и водные. Происшествие повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде на площади 180 тысяч квадратных метров.

В четверг следователи ходатайствовали перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Старостина. От дачи показаний он отказался.

Следственное управление продолжает устанавливать все обстоятельства розлива нефтепродуктов в Норильске в рамках уголовного дела, расследуемого по статье 254 УК РФ (порча земли), статьи 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), статьи 250 УК РФ (загрязнение вод).

Тема: Разлив топлива в Норильске
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Топ комментариев

jeryakob

главное преимущество в россии быть мантуровым, под путиным. при ином раскладе перечисление преимуществ...

Uynachalnica

Цитатаэто сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. - такие кадры, как этот - наше все!

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

scorpion_ss_

Поезжай в Фергюсон, им нужна твоя помощь.

kygear

Но отсутствует Главное..Это развитие.есть только стабилизация "косяков"то есть стабильность переходящая...