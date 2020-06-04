СК ходатайствовало об аресте начальника ТЭЦ-3 Норильска. ВИДЕО

Сотрудники главного следственного управления СК России ходатайствовали пред судо об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина, сообщила пресс-служба ведомства.

В пятницу 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади. Они попали в грунт и водные. Происшествие повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде на площади 180 тысяч квадратных метров.

В четверг следователи ходатайствовали перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Старостина. От дачи показаний он отказался.

Следственное управление продолжает устанавливать все обстоятельства розлива нефтепродуктов в Норильске в рамках уголовного дела, расследуемого по статье 254 УК РФ (порча земли), статьи 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), статьи 250 УК РФ (загрязнение вод).