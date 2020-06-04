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Глава Тувы излечился от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Республики Тыва

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заболевший COVID-19, выздоровел и приступает к своим обязанностям, сообщила его пресс-секретарь Долаана Салчак.

«Глава получил второй отрицательный результат, сегодня в 12.30 (8.30 мск) проводит уже совещание с заместителями. Рекомендации врачей (предписывают) щадящий режим в течение месяца, но глава начинает работу», — цитирует ТАСС Салчак.

Кара-оол сообщил, что у него выявлен коронавирус 25 мая. Глава республики был госпитализирован в инфекционную больницу в Кызыле.

По данным оперштаба республики, на 4 июня в регионе зафиксирован 1391 случай коронавирусной инфекции, 403 человека выздоровели, двое скончались.

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