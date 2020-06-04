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Львята родились в зоопарке Барнаула

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © зоопарк «Лесная сказка»

Львята появились на свет в зоопарке Барнаула «Лесная сказка» и восхитили подписчиков учреждений в социальных сетях.

Видео мамы-львицы, кормящей троих малышей, опубликовано на странице зоопарка в Instagram. Сотрудники зоопарка уточнили, что малыши родились в четверг и чувствуют себя хорошо.

«Сегодня наши прекрасные Алтай и Ая вновь стали родителями», – написано в публикации. Уточняется, что они стали родителями уже во второй раз.

Сейчас из-за распространения коронавируса зоопарк закрыт, каждое утро для всех желающих сотрудники через социальные сети проводят онлайн-прогулки и показывают животных. На содержание питомцев организация, лишившаяся на время ограничений всех доходов, принимает пожертвования.

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