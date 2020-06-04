Россияне стали закупать алкоголь в больших бутылках

Жители России в период самоизоляции стали чаще покупать алкоголь в большой таре. Эксперты объясняют это тем, что крупная посуда удобней для создания запасов.

В апреле 2020 года россияне приобрели водки в упаковке свыше 1 л на 19% больше, чем в апреле 2019 года, тогда как ранее спрос на такую тару только сокращался, приводят «Ведомости» данные исследовательской компании Nielsen.

Так, с марта 2019 года по апрель 2020 года продажи водки в упаковке более 1 литра упали на 26%. В свою очередь виски в таре 1-2 литра россияне стали покупать чаще на 52%, в то время как в среднем по стране продажи сократились на 5%.

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Годом ранее продажи водки росли только в маленькой упаковке, например в тарах по 0,1 и 0,25 литра. Исследователи отмечают, что в апреле 2020 года темпы роста продаж водки, виски и бренди в такой упаковке существенно затормозились.

Аналитики объясняют такие результаты тем, что россияне в период самоизоляции запасались алкоголем, а крупная посуда для этого удобнее.

В марте был зафиксирован всплеск продаж алкоголя в крупнейших торговых сетях, однако затем спрос стабилизировался. По данным Росалкогольрегулирования, которые приводит издание, в целом по итогам января - апреля 2020 года продажи водки выросли на 4% до 23,5 миллиона декалитров, вина — на 7% до 16,7 миллиона декалитров, игристых вин — на 4% до 4,7 миллиона декалитров.