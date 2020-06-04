Новый сезон «Кондитера» стартует на «Пятнице!»

Новый сезон шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым стартует на
канале «Пятница!» 4 июня, кулинары-любители и профессиональные пекари будут
соревноваться за титул лучшего кондитера России, сообщает пресс-служба
телеканала.
«Самое главное в новом сезоне проекта — это люди, наши
герои. Каждый участник — это индивидуум, у которого есть свое неповторимое
энергетическое поле. Мы в этой программе раскрываем людей и их таланты», — цитирует «Пятница!»
ведущего шоу Рената Агзамова.
В новом сезоне за место в финале проекта будут бороться не
только взрослые, но и дети. В этом году на кастинг в шоу пришло рекордное
количество юных кондитеров. Кроме того,
среди участников нового сезона много многодетных мам и домохозяек.
Определять финалистов Ренату Агзамову будут помогать звезды
шоу-бизнеса — Шура, Валерий Меладзе, Рита Дакота, Яна Кошкина, Никита Панфилов
и многие другие.