Новый сезон «Кондитера» стартует на «Пятнице!»

Новый сезон шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым стартует на канале «Пятница!» 4 июня, кулинары-любители и профессиональные пекари будут соревноваться за титул лучшего кондитера России, сообщает пресс-служба телеканала.

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«Самое главное в новом сезоне проекта — это люди, наши герои. Каждый участник — это индивидуум, у которого есть свое неповторимое энергетическое поле. Мы в этой программе раскрываем людей и их таланты», — цитирует «Пятница!» ведущего шоу Рената Агзамова.

В новом сезоне за место в финале проекта будут бороться не только взрослые, но и дети. В этом году на кастинг в шоу пришло рекордное количество юных кондитеров. Кроме того, среди участников нового сезона много многодетных мам и домохозяек.

Определять финалистов Ренату Агзамову будут помогать звезды шоу-бизнеса — Шура, Валерий Меладзе, Рита Дакота, Яна Кошкина, Никита Панфилов и многие другие.

Премьера шоу «Кондитер» состоится на телеканале «Пятница!» 4 июня в 19.00.