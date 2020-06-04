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Названы объемы загрязнения дизельным топливом в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

Стали известны объемы загрязнения окружающей среды после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

На производственной площадке ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошел пролив 20 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара для хранения дизельного топлива, которое попало в землю, в том числе водосборные площади водных объектов — ручей Безымянный, рек Дальдыкан и Амбарная.

По состоянию на вторник, 2 июня, площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов, составила 180 тысяч квадратных метров

По факту ЧС в Норильске возбуждено три уголовных дела по статьям 254 УК РФ (порча земли), 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250 УК РФ (загрязнение вод). Их объединили в одно производство и передали в Главное следственное управление СК России.

Тема: Разлив топлива в Норильске
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