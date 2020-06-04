Сериал «Великая» взлетел в рейтинге просмотров в Wink

Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II вышел 15 мая и взлетел на второе место рейтинга самых просматриваемых сериалов в видеосервисе Wink.

Комедия из 10 серий повествует о прибытии в Россию юной дочери обедневшего немецкого князя, девушка выходит замуж за императора российского Петра III и становится императрицей Екатериной II. Полная надежд на чистую и светлую любовь девушка быстро разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе и задумывает переворот. Главные роли в сериале исполнили Эль Фэннинг и Николас Холт.

Сериал «Великая» за полмесяца занял на второе место по просмотрам в видеосервисе Wink среди зарубежных сериалов, уступив лишь «Миру Дикого Запада». На третьем месте «Блудный сын», на четвертом и на пятом сериалы «Как я встретил вашу маму» и «Ходячие мертвецы».

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