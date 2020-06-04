НАВЕРХ

Сериал «Великая» взлетел в рейтинге просмотров в Wink

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: © кадр из сериала

Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II вышел 15 мая и взлетел на второе место рейтинга самых просматриваемых сериалов в видеосервисе Wink.

Комедия из 10 серий повествует о прибытии в Россию юной дочери обедневшего немецкого князя, девушка выходит замуж за императора российского Петра III и становится императрицей Екатериной II. Полная надежд на чистую и светлую любовь девушка быстро разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе и задумывает переворот. Главные роли в сериале исполнили Эль Фэннинг и Николас Холт.

Сериал «Великая» за полмесяца занял на второе место по просмотрам в видеосервисе Wink среди зарубежных сериалов, уступив лишь «Миру Дикого Запада». На третьем месте «Блудный сын», на четвертом и на пятом сериалы «Как я встретил вашу маму» и «Ходячие мертвецы».

Бесплатное кино в Wink Ростелекома
Что включают подписки Wink

Еще по теме
Комедия «Чики» с Ириной Горбачевой эксклюзивно выходит в Wink
«Аватар» превратят в сериал
От пошлости к свободе: самые откровенные российские сериалы
Фильмы с переводом Гоблина эксклюзивно вышли в Wink
смотреть все
Новости #Кинематограф #Wink
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Пиксели и кристаллы: чем отличаются матрицы мониторов
Какие разновидности матриц существуют, чем отличаются популярные TN, IPS и VA и почему не существует идеального монитора?
info.sibnet.ru
#ТВ
Как настроить пульт Ростелекома
Настройка пульта Ростелеком для телевизора Samsung, Sony, Panasonic и других марок займет немного времени и позволит использовать одно устройство для управления телевизором и приставкой.
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Самый удобный способ просматривать свою коллекцию фильмов на большом телевизоре без лишних телодвижений — настроить домашний медиасервер через стандарт DLNA.
 info.sibnet.ru
#Интернет
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Сигнал Wi-Fi на ноутбуке может пропадать из-за многих причин: конфликт точек доступа, помехи для Wi-Fi, устаревший драйвер на принимающем устройстве. Какие еще бывают причины и как вернуть сигнал?
Все статьи
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
Актуальные
обзоры
26 мая
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
21 мая
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
14 мая
Платить телефоном: как работает технология NFC?
7 мая
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
 Смотреть все