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Губернатор оценит масштаб ЧС в Норильске с воздуха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава МЧС России Евгений Зиничев прибыли на место разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске. В планах губернатора — облет территории разлива нефтепродуктов, сообщил представитель пресс-службы руководитель региона.

«Министр и губернатор уже работают», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы. Он добавил, что в Норильске пройдет рабочее совещание по ликвидации разлива под председательством главы МЧС. В планах у губернатора посещение ТЭЦ-3, облет территории разлива нефтепродуктов.

В пятницу 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара. Разлилось 20 тысяч тонн дизельного топлива.

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Ядовитая жидкость попала в водоемы Норильск и Таймыра. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что загрязняющие вещества в реках и озерах возле места ЧС превышают предельно допустимые концентрации в десятки тысяч раз.

Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России назвали произошедшей экологической катастрофой и отметили, что негативные последствия загрязнения окружающей среды будут ощущаться не один год.

В среду президент России Владимир Путин провел совещание по происшествию в Норильске, поручив признать его чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

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