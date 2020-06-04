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США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Ранее введенные ограничения планируется применить ко всей деятельности, касающейся прокладки труб и страхования. Теперь санкции будут также применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам, приводит РИА Новости материал Bloomberg.

Кроме того, под санкции попадут порты, которые примут участвующие в строительстве корабли, сообщает агентство. Ограничения также предусмотрены для компаний, которые предоставляют «услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования» на суда.

В тексте законопроекта будет указано, что всякий, кто участвует в проекте в любом качестве, «незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями», заявил сенатор Тед Круз.

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В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет. В него включили ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока-2». Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу объявила о приостановке работы.

«Северный поток-2» предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Украина, Литва, Латвия, Польша и США выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится проталкивать свой СПГ на европейском рынке.

При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз указывали на то, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергобезопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.



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