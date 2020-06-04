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Лукашенко отправил правительство в отставку

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства республики. По его словам, в преддверии президентских выборов люди должны понимать, «кто будет заниматься решением насущных вопросов».

До этого 3 июня Лукашенко обсудил на совещании предложения по новому составу правительства, сообщается на сайте президента. Он напомнил о своих словах о том, что в преддверии президентских выборов действующий глава государства определяет состав правительства заранее, «чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов», приводит его слова РБК.

В то же время Лукашенко заявил, что «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует». По мнению белорусского президента, это было бы неправильно в условиях экономического кризиса, с которым столкнулись все страны из-за пандемии коронавируса.

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О планах сформировать новое правительство до выборов президента, которые намечены в Белоруссии на 9 августа, Лукашенко объявил в конце мая. Он также пообещал в ближайшее время назначить исполняющего обязанности премьер-министра, и «после выборов, если он будет хорошо работать», утвердить в должности.

В середине мая ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативные группы 14 претендентов на пост президента страны. Для регистрации кандидата необходимо собрать 100 тысяч подписей в его поддержку. Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, собирается баллотироваться на шестой срок подряд.



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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

Uynachalnica

Цитатаэто сила духа, наука, природные ресурсы и кадры. - такие кадры, как этот - наше все!

jeryakob

главное преимущество в россии быть мантуровым, под путиным. при ином раскладе перечисление преимуществ...

kygear

Но отсутствует Главное..Это развитие.есть только стабилизация "косяков"то есть стабильность переходящая...