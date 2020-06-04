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Комедия «Чики» с Ириной Горбачевой эксклюзивно выходит в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Премьера комедийного сериала «Чики» с актрисой Ириной Горбачевой в главной роли эксклюзивно состоится в видеосервисе Wink 4 июня.

Сюжет разворачивается вокруг четырех подруг из маленького городка, работавших на трассе, но решивших завязать с прошлым и открыть собственный законный бизнес.

Сериал снят в жанре комедийной драмы и состоит из восьми эпизодов, каждый из которых по 50 минут. Кроме Горбачевой в сериале снялись Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова, Виталий Кищенко, Антон Лапенко, Виктория Толстоганова.

«Сериал "Чики" — это самое тяжелое творческое испытание в моей жизни. Более сложного и интересного процесса у меня до сих пор не было. Для меня это больше, чем просто сериал, здесь много всего сплелось — и дружба, и взаимоотношения, и личный рост. Все, что происходило с героинями, в какой-то степени косвенно касалось всех нас», — сказала актриса и исполнительница роли Жанны Ирина Горбачева.

4 июня зрители увидят сразу два первых эпизода, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам.

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