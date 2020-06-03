Активистов ЛДПР обстреляли в Новосибирской области

Автомобиль с активистами ЛДПР обстреляли в Новосибирской области. Инцидент произошел 3 июня на выезде из села Новотроицк в Северном районе, сообщает пресс-служба партии.
Как только активисты проехали мимо припаркованных на окраине автомобилей, они услышали хлопок. Мужчины остановились и осмотрели партийную «ГАЗель» — у нее оказалась насквозь пробита задняя правая дверь, пуля застряла в полу, отмечается в сообщении.
Сразу после этого представители ЛДПР вызвали полицию. Сейчас в деле разбираются правоохранители из отделения полиции «Северное» межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский».
Активистам удалось сфотографировать одну из машин, которая покинула место происшествия сразу после выстрела. При этом неясно, связаны ли владельцы автомобиля с инцидентом. Никто из представителей ЛДПР в результате происшествия не пострадал.