Активистов ЛДПР обстреляли в Новосибирской области

Автомобиль с активистами ЛДПР обстреляли в Новосибирской области. Инцидент произошел 3 июня на выезде из села Новотроицк в Северном районе, сообщает пресс-служба партии.

Как только активисты проехали мимо припаркованных на окраине автомобилей, они услышали хлопок. Мужчины остановились и осмотрели партийную «ГАЗель» — у нее оказалась насквозь пробита задняя правая дверь, пуля застряла в полу, отмечается в сообщении.

Сразу после этого представители ЛДПР вызвали полицию. Сейчас в деле разбираются правоохранители из отделения полиции «Северное» межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский».

Фото: © пресс-служба ЛДПР

Активистам удалось сфотографировать одну из машин, которая покинула место происшествия сразу после выстрела. При этом неясно, связаны ли владельцы автомобиля с инцидентом. Никто из представителей ЛДПР в результате происшествия не пострадал.