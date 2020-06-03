Жителей Томской области предупредили о грядущих заморозках

Заморозки до 2 градусов ниже нуля ожидаются на территории Томской области 4-6 июня, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Понижение температуры будет происходить преимущественно в ночное время, а днем – при прояснениях в отдельных районах Томской области.

В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС России по региону предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций: вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.

Населению рекомендуется одеваться теплее, а также соблюдать требования пожарной безопасности – быть осторожными в случае использования обогревательных приборов и печей.