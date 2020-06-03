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Жителей Томской области предупредили о грядущих заморозках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заморозки до 2 градусов ниже нуля ожидаются на территории Томской области 4-6 июня, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Понижение температуры будет происходить преимущественно в ночное время, а днем – при прояснениях в отдельных районах Томской области. 

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В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС России по региону предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций: вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.

Населению рекомендуется одеваться теплее, а также соблюдать требования пожарной безопасности – быть осторожными в случае использования обогревательных приборов и печей.

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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

ager

20 лет восстановить не может, вся на игле сидим, а возможности были

Иркут 69

Боец ММА "порассуждал".... 😀С таким же успехом могли бы порассуждать сержанты, дворники, гувернантки,...

Jameson

увидим ли мы юзера great_america в коменах к этим новостям?