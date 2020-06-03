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Трамп пожелал ядерного пакта с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключения ядерного пакта с Россией. По его мнению, вопрос ядерного вооружения — самая большая проблема в мире.

«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», — сказал Трамп в интервью радио Fox.

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Американский лидер ранее отмечал, что обсуждал новое потенциальное ядерное соглашение с Россией и Китаем. По его словам, президент России Владимир Путин хотел бы достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов России и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после слов Трампа сообщил РИА Новости, что внешнеполитическим ведомствам двух стран нужно «интенсифицировать работу» по вопросу Договора о СНВ.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021 года.

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Политика #Мир #Говорят о России #Оружие
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