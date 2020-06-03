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Путин собрал совещание по ликвидации разлива топлива в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин начал совещание по ликвидации разлива 20 тысяч тонн топлива в Норильске Красноярского края.

В пятницу, 29 мая, в Норильске произошла авария на ТЭЦ-3. Резервуар дизельного топлива получил повреждения из-за внезапного проседания опор, в результате чего произошла утечка.

В это время за пределами хранилища проезжал автомобиль, который загорелся от соприкосновения с пролившимся топливом, рассказали в компании. Водитель в происшествии не пострадал.


Из-за утечки в Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Следователи начали проверку, а затем возбудили уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли). 

У АО «НТЭК» изъяли служебную техническую документацию. По данным следствия, предположительно, разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади 350 квадратных метров, пишет РБК.

Генеральная прокуратура взяла дело под особый контроль, генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Тема: Разлив топлива в Норильске
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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

Иркут 69

Боец ММА "порассуждал".... 😀С таким же успехом могли бы порассуждать сержанты, дворники, гувернантки,...

great_america

Он просто хорошо устроился и на остальных ему плевать.

ager

20 лет восстановить не может, вся на игле сидим, а возможности были

Jameson

увидим ли мы юзера great_america в коменах к этим новостям?