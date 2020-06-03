Российские больницы возобновили плановую помощь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении плановой медицинской помощи в клиниках, сообщается на сайте правительства.

Мишустин распорядился перевести в обычный режим места в государственных и частных клиниках, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Однако такая мера касается регионов, где есть положительная динамика с COVID-19.

«В первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве. Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации», — подчеркнул Мишустин.

Ранее премьер поручил министерству здравоохранения сохранить резерв больничных мест, созданных для людей с COVID-19. Он нужен на случай второй волны коронавирусной инфекции в России.